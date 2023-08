La Ztl divide via Porta Brennone Residenti soddisfatti, esercenti no

I residenti di via Porta Brennone hanno accolto con entusiasmo la notizia della Ztl in via Emilia Santo Stefano e corso Garibaldi, che partirà lunedì. I commercianti, già molto meno. Chi vive lì, va detto, subisce "da più di due anni un traffico di automobili continuo, con anche mezzi pesanti. Dovevamo tenere le finestre chiuse per evitarci lo smog e il rumore" riferisce Daniela Vezzosi. Il motivo è la deviazione a causa dei lavori in via Ariosto, che appunto scarica tutto il traffico di chi non ha il permessto Ztl su via Porta Brennone. Qualche mese fa, al sindaco e all’assessora Bonvicini fu presentata una raccolta firme, a cui partecipò anche Luciano Ligabue: "Ci dissero che a inizio agosto sarebbe arrivata la Ztl – dice Vezzosi –. Sono stati di parola".

"Già con la deviazione la gente si è, per così dire, spaventata – è invece il punto di vista di Elisa Martinelli, dell’erboristeria Erba Amica –. Per scrupolo, in tanti qui non passano più già ora". "Tanto calo della clientela finora non ne abbiamo visto, me le avvisaglie ci sono tutte – aggiunge –. So già, per esempio, che i clienti del ‘prendo una cosa al volo in cinque minuti’ li perderò. Ho anche due dipendenti, quindi vedrò come fare". "Non siamo contrari a prescindere – conclude – ma far cominciare la Ztl così, ad agosto, quando la maggior parte dei negozi sono chiusi, non credo sia una coincidenza…".

Quella di un centro storcio del tutto pedonale "è un’ottica che potrebbe essere quella del futuro – considera Daniele Salami (Officina dei Mestieri) –. Ma questa transizione richiederà almeno una generazione per essere effettiva: chi è oggi che viene in centro bici, per esempio, da Rivalta? Magari tra 25 anni quella sarà la nuova realtà, ma non adesso. Prima che corso Garibaldi diventi un viale pieno di bei localini, in stile piazza Fontanesi, ne deve passare di tempo".

"La fuga delle attività dal centro, cosa che sto valutando di fare anche io, avviene per pura sopravvivenza – continua –. Chi paga i danni e gli effetti collaterali di questa transizione ‘green’ sono i commercianti innanzitutto. Tra il calo del fatturato prima e il trasloco dopo, per citarne un paio delle spese da sostenere, tutto ricade solo sul singolo negoziante. Nel frattempo dalla centro sono già spariti gli uffici, i cinema, e il reggiano medio a mezzanotte vuole il silenzio e la macchina parcheggiata sotto casa: è normale che si spopoli".

Il primo citato da Marco Domeniconi, (Domeniconi Casa della Musica) è "il modello veronese, con il centro blindato e del tutto pedonalizzato, che però ha anche i parcheggi a 50 metri". "io stesso sono residente in centro storico e il problema del posto auto è evidente – aggiunge –. Tra l’altro questo negozio non è la mia prima attività perché lavoro anche come dj, e l’affitto qui è contenuto. Se penso però ad altri miei colleghi, capisco che siano molto preoccupati. Rischia di finire tutto come è in via Emilia oggi, tra l’altro avevo il negozio lì prima e mi sono spostato, perché gli affitti sono costosissimi e, appunto, di lì non passa più nessuno".

Giulia Beneventi