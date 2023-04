La Ztl in Corso Garibaldi spacca il Pd "Le scelte siano condivise con tutti"

"È importante prendere una decisione in tempi ragionevoli e con una adeguata condivisione". La discussa scelta del Comune di estendere la Ztl in Corso Garibaldi (già partita da lunedì da via Porta Brennone a via Ariosto) spacca ancora di più la maggioranza. Dopo le critiche arrivate da PiùEuropa (che esprime l’assessora Mariafrancesca Sidoli in giunta) è la volta anche

del Pd centro storico che si schiera con commercianti e residenti. "Dopo la decisione di mantenere la ztl in corso Garibaldi e via Ariosto (in riferimento alla richiesta di un passo indeitro da parte degli esercenti nei giorni scorsi, ndr) – chiosa Francesca Boni del circolo dem centro storico – è diventata prioritaria una chiara condivisione del progetto. Via Porta Brennone fatica a reggere il traffico che adesso la attraversa, come hanno evidenziato anche i residenti: la via è troppo stretta, priva di marciapiedi, non adatta a sostenere il traffico che è deviato lì già da mesi. Bisognerà permettere ai residenti di ritornare al più presto ad una situazione di tranquillità e vivibilità della zona". Poi una ‘carezza’: "L’amministrazione sta percorrendo scelte che vanno nella direzione della sostenibilità ambientale, sicurezza e valorizzazione. Riteniamo giusto l’obiettivo della estensione della ztl, con conseguenze che riteniamo sarebbero positive anche per i commercianti. Ma crediamo anche che, nel perseguire queste giuste finalità, sia opportuno condividere il progetto sul centro storico con la città e con tutte le persone e le realtà coinvolte nei prossimi cambiamenti attraverso un adeguato percorso".