"La Ztl in via Emilia Santo Stefano? Io sono favorevole"

Sono davvero stupita nel vedere come la comunità reggiana non comprenda l’importanza di poter valorizzare il centro riducendo il traffico e l’inquinamento. Martedì di fronte a casa mia è stata organizzata una raccolta firme, patrocinata dalla scuola Figlie di Gesù, nel tentativo di opporsi alla scelta dell’Amministrazione Comunale di rendere via Emilia Santo Stefano e corso Garibaldi zona a traffico limitato. Credo che le mozioni popolari siano sempre una cosa giusta, se basata sulla piena consapevolezza di ciò che si firma e soprattutto se sostenute da chi, come in questo caso, risiede in questa zona. Tra coloro che hanno firmato questa mozione credo che i residenti siano stati davvero pochi e comunque non comprendo nemmeno le ragioni dei genitori i cui figli frequentano le scuole presenti in zona.

Per otto anni, pur vivendo all’epoca in provincia, ho accompagnato i miei figli alla scuola Figlie di Gesù e all’Istituto Manzoni e ho rapidamente compreso che era praticamente impossibile parcheggiare lungo la via Emilia a causa dei pochi stalli, della pericolosità delle manovre tra autobus e biciclette in transito, per non parlare delle auto in sosta in seconda fila e sui marciapiedi. A fronte di ciò, ho sempre parcheggiato alla Zucchi, dove, oltre a esserci il quarto d’ora gratuito, il parcheggio è sempre libero e ha lo stesso costo della sosta sugli stalli blu della via Emilia e nessun rischio di multa. Mi chiedo quindi come mai tanti genitori siano così allarmati per dover fare quattro passi in più, mentre non si preoccupano in alcun modo della sicurezza dei propri figli e anche del disagio che provocano a chi abita in questa zona. (...).

Emanuela Rocco