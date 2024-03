La zuppa inglese per solidarietà

Zuppa inglese per solidarietà, da asporto, viene distribuita questo fine settimana a Correggio, grazie a Anspi Mandriolo e al laboratorio Fat a Man. Oggi dalle 18 alle 19 e dalle 20 alle 20,30, prima e dopo la messa prefestiva, davanti alla chiesa di Mandriolo si svolge la distribuzione del dolce, in vaschetta da 500 grammi per una donazione minima di 10 euro o da un chilo con donazione di almeno 18 euro. L’iniziativa si ripete domani dalle 12,20 alle 12,45 a San Martino Piccolo, a Correggio. Il ricavato è destinato alle opere di restauro per la chiesa di Mandriolo.