L’abbonamento è gratuito ma la multa molto facile: "Seta cambi le procedure"

Trasporti pubblici per gratuiti gli studenti in Emilia-Romagna. Un progetto della Regione, denominato “Salta su!”, che riguarda i ragazzi residenti che frequentano le scuole elementari, medie, superiori o gli istituti di formazione professionale. Un contributo sicuramente utile ed apprezzato, ma che si articola in procedure complesse, in cui diventa difficile districarsi, soprattutto se si hanno più figli di età diverse. Questa la realtà che ci raccontato una madre reggiana di 42 anni con tre figli di 3, 9 e 13 anni e vittima di una “disavventura” vissuta dal suo primogenito a metà settembre.

Il ragazzino, alla sua prima esperienza da solo sull’autobus per recarsi all’allenamento di pallavolo, è stato sanzionato da Seta con una multa da 77 euro. La madre poi ha scritto all’azienda che gestisce il trasporto, e si è vista negare da Seta il ricorso per l’annullamento della sanzione. La modalità per usufruire del servizio infatti sono piuttosto complesse.

"Per la piccola va fatto un biglietto apposito, mentre il conducente ci aveva detto che poteva viaggiare gratis, per quella di 9 anni arriva a casa una card e il più grande deve seguire un altro metodo. Non mi sembra un metodo così pratico e semplice da capire. A questo aggiungiamo che gli autisti non sono informati su cosa devono dire all’utenza e, come è successo a noi, danno informazioni sbagliate, che portano poi alle contravvenzioni".

Racconta quindi l’episodio nello specifico: "Nei primi viaggi mio marito ha accompagnato nostro figlio per insegnargli come gestirsi. Ha chiesto al conducente se l’abbonamento gratuito andasse bene e gli è stato confermato che era tutto in regola". Successivamente l’amara scoperta: "In un’altra occasione, invece in cui mio figlio era solo, il controllore lo ha sanzionato, dicendo che l’abbonamento, che ha durata quinquennale andava validato ogni anno il primo settembre per essere attivo e che va obliterato ogni volta che si sale. Mi sono fatta passare al telefono il controllore dicendo che avremmo pagato subito la corsa e attivato entro sera l’abbonamento gratuito, come poi abbiamo fatto. Ma, non c’è stato nulla da fare, la multa l’ha fatta e l’ufficio gestione ricorsi non l’ha annullata. Certo, abbiamo sbagliato e la multa l’abbiamo pagata, ma non ci era a stato comunicato niente. Hanno un bel da dire che dovevamo scaricare l’app e informarci, oppure guardare i cartelli sul tram. Bastava che mandassero a casa una lettera in cui ci spiegavano cosa fare".

"Per di più – aggiunge – parliamo di un abbonamento gratuito, mentre assistiamo di continuo a gente che sale senza fare il biglietto. Colpire così un ragazzino non lo trovo giusto, mentre spesso vediamo che tollerano comportamenti ben più gravi da parte di utenti adulti".