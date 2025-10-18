L’abbraccio agli alpini: "Che belle le adunate. È una gioia contagiosa"

Bandierine, stemmi, decori, adesivi, vetrofanie a tema, tutto all’insegna del verde e con i caratteri inconfondibili delle truppe da montagna, colorano l’esagono, da nord a sud. La presenza degli alpini a Reggio è già fortemente sentita ed esibita e l’entusiasmo per il corpo delle penne nere che ritorna, dopo le date storiche del 1997 e 2022, corre dai rappresentanti delle istituzioni ai residenti, alla comunità e ai commercianti, che in centro hanno addobbato i negozi con simboli e cimeli.

Dopo la storica adunata nazionale del 1997 e la consegna, nel 2022, del Primo Tricolore quale riconoscimento solenne al Corpo a testimoniare il profondo legame tra Reggio Emilia e penne nere, la città torna ad abbracciare gli alpini. "Mi ricordo nel mio quartiere, a Regina Pacis, c’era uno dei tanti accampamenti, la tenda degli alpini. Offrivano torte ai passanti ed erano estremamente gentili. Io avevo i bambini piccoli e tutti insieme abbiamo raggiunto il centro, ovvero l’apice della festa. C’era un’atmosfera festosa ovunque, che raggiungeva tutti i punti nevralgici della città. Un’allegria davvero contagiosa", ci dice Paola, 65 anni.

"A mio figlio piace la banda, vedere lo sventolio delle bandiere e ascoltare l’inno d’Italia, perciò siamo venuti molti volentieri", aggiunge Giulia Lo Scocco, 40 anni, nuora di Paola. Accanto a loro, l’amica Maria Mondelli, pugliese, residente a Reggio da cinquant’anni. "Sapevo che c’era il raduno e sono venuta. Gli alpini, le penne nere, il vessillo Tricolore e la banda formano uno scenario bellissimo, stupefacente".

Maria ricorda ancora l’adunata nazionale a Reggio, del 1997: "Ma certamente, fu un’invasione pacifica della città e tutti loro si mostrarono cordiali, disponibili, fieri del loro Paese, veramente accoglienti. Domani e dopodomani verremo sicuramente ad assistere alle cerimonie del Secondo raggruppamento".

Già ieri sera si sono svolti i primi appuntamenti, in piazza della Vittoria, con l’inaugurazione della Cittadella della Protezione civile alle 17, accanto al parco del Popolo, con la banda salutata dagli applausi e taglio del nastro da parte di vicesindaco Lanfranco de Franco e assessora Carlotta Bonvicini, che fra le deleghe conta quella per la Protezione civile. Già allestiti gli stand gastronomici per rifocillare i cittadini, oggi e domani.

Lara Maria Ferrari