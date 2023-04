L’abbraccio alla Landi Renzo L’orgoglio di patron Stefano "Era curioso sull’idrogeno"

"Ho trovato il presidente molto preparato, curioso, soprattutto sui temi della sostenibilità e dell’idrogeno". Stefano Landi, patron della storica azienda fondata nel 1954 dal papà Renzo, ha tempo per rilassarsi un attimo ("Sta scendendo un po’ l’adrenalina…") mentre ripercorre la visita di Sergio Mattarella vissuta intorno alle 11. Il volto è sorridente, e non potrebbe essere altrimenti: "Dopo 40 anni e passa di lavoro ritrovarsi il Presidente della Repubblica in azienda non è cosa da tutti i giorni!". Un momento indimenticabile che ricorderanno anche alcuni dei 279 dipendenti della sede di Cavriago (945 in tutto il mondo suddivisi in ben 50 paesi), dove ha preso forma il sogno di mobilità sostenibile ideato e creato da Renzo con la moglie Giovannina Domenichini (prima e unica reggiana nominata Cavaliere del lavoro), che hanno partecipato alla mattinata assieme all’amministratore delegato Cristiano Musi. E tra loro uno è stato particolarmente fortunato. Si tratta di Antonio Di Benedetto (controllo qualità) che ha avuto modo di interloquire con Mattarella mentre mostrava una nuovissima centralina: "Con questa realizzeremo il prossimo grande obiettivo, ovvero la transizione all’idrogeno" le parole del dipendente, riprese da alcuni video all’interno di una visita riservata ai pochi presenti. Il capo dello Stato, divertito, ha preso in mano la centralina guardandola con soddisfazione e dimostrando interesse nella nuova frontiera della Landi Renzo.

La visita di Mattarella è poi proseguita al di fuori dell’azienda. E lì c’è stato l’unico momento di incontro con la cittadinanza, in un cerimoniale per il resto blindatissimo. Circa una ventina di cavriaghesi appostati dietro alla ringhiera (compreso un bimbo in braccio alla mamma) hanno applaudito e ringraziato il presidente: "Noi lavoratori di Corte Tegge siamo entusiasti di averla qui!" il grido di uno di loro, a cui il capo dello Stato ha risposto dispensando sorrisi e auguri. "Ho trasferito l’ondata di affetto della gente, delle tantissime persone che mi hanno contattato per trasmettergli il loro saluto" le parole della sindaca di Cavriago, Francesca Bedogni. "È la prima volta che la massima carica dello Stato viene qui. Purtroppo questa occasione è stata costruita in questo modo. Ma chissà, forse ci saranno altre occasioni…".

Stefano Chiossi