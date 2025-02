L’abbraccio di Reggio a Romolo Valli: "Era un leader, simpatico e curioso"

L’abbraccio della città al suo celebre figlio Romolo Valli, nel centenario della sua nascita, è stato tale da costringere i Teatri a spostare l’incontro celebrativo di ieri dal ridotto del teatro Municipale al palcoscenico e alla platea, data l’alta affluenza di pubblico, che, in chiusura si è alzato in piedi applaudendolo e tributandogli il giusto riconoscimento nel teatro a lui dedicato.

Oltre alle autorità locali, sedute nelle prime file, si sono presentati infatti anche tanti appassionati di cinema e teatro, oltre a diversi volti illustri, tra i quali Deanna Veroni, fondatrice di Modateca Deanna e patrocinatrice del Mire; Laura Lusuardi, stilista storica di Max Mara, il soprano Elena Rossi e il maestro Amedeo Amodio.

Il sindaco Marco Massari, nell’aprire i lavori, ha raccontato alcuni aspetti della "reggianità" dello storico attore che "fin dai primi anni ’40 abitò in via Emilia San Pietro, luogo dove, insieme a un gruppo di giovani, progettò la pubblicazione denominata Temperamento, in cui esprimevano le proprie idee. Tra loro vi fu anche Renzo Bonazzi, che fu poi sindaco della nostra città dal 1962 al 1976".

Tanti gli amarcord emersi durante le due tavole rotonde, moderate da Antonio Audino di Rai Radio3, che ha raccontato: "Come aveva promesso al padre si laureò in Giurisprudenza, ma il giorno dopo la discussione della tesi, salì su un carrozzone di una compagnia itinerante e iniziò a fare l’attore".

Daniela Montemagno, che ha scritto un libro su di lui, ha ripercorso alcuni tratti del giovane attore: "Era simpatico, vivace e curioso. Dava un grande valore all’amicizia. Di Reggio ricordava gli anni sereni in famiglia e quelli tumultuosi per le tante iniziative culturali che vi si tenevano e a cui prese parte, fin dallo spettacolo dell’ultimo anno del liceo Spallanzani, che lo vide attore protagonista. Non era una primadonna, ma un leader".

L’attore Fabrizio Bentivoglio, che gli fu accanto per quattro mesi nel suo ultimo spettacolo ’Prima del Silenzio’ (titolo premonitore, ndr), ricorda: "Avevo 22 anni, io ero un apprendista appena uscito dall’accademia, lui uno stregone navigato: aveva la capacità e la naturalezza di far sembrare facili, cose che non lo erano. Con lui si rideva tanto, aveva una voce davvero musicale. È stato un onore aver iniziato con lui, devo dirgli grazie".

Il regista Pier Luigi Pizzi, tra le lacrime, ha raccontato del rapporto simbiotico sia sul lavoro che nella vita privata che è intercorso tra Valli e il regista Giorgio De Lullo, durato oltre 20 anni: "Abbiamo fatto esperienze meravigliose tutti insieme. Passavo le vacanze a Capri nella loro casa davanti ai faraglioni. Aveva una collezione di cimeli di Proust incredibile".

Dino Trappetti, che fu suo ufficio stampa e assistente, ha posto l’attenzione sul 1° febbraio 1980: "La data della sua morte: non ho insistito abbastanza per accompagnarlo a casa quella sera, è una cosa che mi porto dentro – ha detto commuovendosi – non stava bene".

Morì a soli 55 anni al volante, coinvolto in un incidente dovuto a un malore.

Sul palco la nipote Francesca Valli, nota ginecologa reggiana, figlia di uno dei due fratelli di Romolo, ha detto: "La nonna teneva un album con tutti i ritagli degli articoli che lo riguardano. Era bravissimo a fare le imitazioni in famiglia. Dopo gli spettacoli veniva a cena a casa nostra con tutta la sua compagnia teatrale per mangiare tortelli, cappelletti e erbazzone – e ancora –. Pensate che io e mia sorella Letizia per carnevale abbiamo usato dei costumi di scena delle bimbe del Gattopardo. Tenevamo in un cassetto delle tende nere, solo per lui, quando dormiva non doveva entrare un filo di luce".