L’abbraccio:. Matti per la Pace donati al Papa

Mercoledì 3 settembre: una data che certamente resterà per sempre impressa nella memoria degli ospiti e degli operatori della struttura psichiatrica ’San Cataldo’ gestita dalla Cooperativa ’Centro Sociale Papa Giovanni XXIII’. Dopo un’attesa durata alcuni mesi, i pazienti e gli operatori della comunità hanno avuto la grande opportunità di incontrare personalmente Papa Leone XIV e di consegnargli di persona ciò che avevano accuratamente preparato per lui: una scatola di ’Matti per la Pace’.

Si tratta di un progetto che la comunità San Cataldo ha ideato in collaborazione con la rinomata pasticceria Antoniazzi di Mantova, con cui già da tempo collabora per la produzione di ’Buoni da Matti’: scatole di cioccolatini avvolti singolarmente da frasi scritte dai pazienti della struttura.

Per l’incontro con il Papa è stata prodotta una scatola speciale e unica con frasi su guerra, conflitti e pace. Partendo dai conflitti interiori gli ospiti della struttura hanno proposto riflessioni sui conflitti del mondo. "Nella mia testa ci sono Netanyahu e Hamas" oppure "La bomba di Hiroshima scoppia sempre nella testa a me", ci aiutano a capire il peso del conflitto interiore dei pazienti della struttura psichiatrica, ma anche a trovare possibili soluzioni che potrebbero essere buone prassi per un percorso di Pace, come: "Io e il mio fidanzato ci parliamo poco, però ci ascoltiamo molto".

Da marzo scorso gli operatori della Comunità lavoravano a questo progetto che si è potuto concretizzare grazie all’aiuto del Vescovo di Mantova. Gianmarco Busca e alla disponibilità improvvisa di Papa Leone XIV che non solo ha accolto chi gli ha consegnato la scatola di cioccolatini, ma che ha anche voluto fare un fuori programma passando a salutare uno ad uno tutti i pazienti e gli operatori.