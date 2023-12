L’abbraccio tra l’avvocato e il cugino Nomanhulaq

"Non comprendiamo per quale motivo i genitori siano stati condannati all’ergastolo, dobbiamo leggere le motivazioni della sentenza" dicono gli avvocati Enrico Della Capanna e Simone Servillo, difensori dei genitori di Saman. "Probabilmente le ipotesi sono tre, o la Corte ha ritenuto che Shabbar e la moglie siano gli esecutori materiali dell’omicidio, ma questo crediamo sia impossibile, oppure possono aver ritenuto che siano i mandanti o che abbiano concorso nel momento in cui Danish ha ucciso Saman. Shabbar chiaramente non ha accolto con grande favore la sentenza. Si è sempre dichiarato estraneo all’omicidio. Non crediamo né crederemo mai che questo sia un omicidio premeditato, preparato - aggiungono -. Conoscendo gli atti di questo processo lo abbiamo sempre considerato un omicidio scaturito da un litigio. Non ha nulla a che vedere con l’Islam, con le abitudini di una famiglia pakistana". Così come la difesa della coppia, l’avvocato Liborio Cataliotti, difensore dello zio Danish Hasnain, farà appello: "Rimango convinto dell’innocenza del mio cliente relativamente al reato principale, che è quello che è pesato in termini della pena, cioè l’omicidio. Quanto all’entità della pena, posso dire che tutte le mie richieste sono state riconosciute. Accetto la condanna per avere disperso o occultato il cadavere: del resto lo ha fatto ritrovare, però impugnerò la condanna per omicidio". Alla lettura della sentenza, un lungo abbraccio ha legato Nomanhulaq Nomanulhaq e il suo avvocato difensore Luigi Scarcella. "È stato il minimo - commenta Scarcella -. Abbiamo cercato di contenerci per quanto possibile perché è stato un lavoro faticoso, cominciato nel giugno 2021. Quell’abbraccio significa la fine di un percorso, di cui abbiamo accolto il risultato nel quale auspicavamo. Ero convinto che durante l’istruttoria dibattimentale saremmo riusciti a dimostrare l’estraneità di Nomanhulaq, lo stesso vale per Ikram Ijaz". Tra i punti da lui sostenuti fino all’ultimo, i movimenti ripresi nei filmati il 29 aprile 2021: "Abbiamo dimostrato che non stavano andando a scavare la buca". "Speravo nell’assoluzione - commenta l’avvocato Mariagrazia Petrelli, difensore di Ikram Ijaz -. Il mio assistito si è sempre dichiarato innocente sin dal primo momento e abbiamo cercato in tutti i modi di dimostrarlo"

al.cod.