L’abisso di Davide Enia dedicato a Mario Vighi

Oggi alle 18 al teatro Sociale di Gualtieri va in scena "L’abisso" di Davide Enia, spettacolo dedicato al compianto giornalista reggiano Mario Vighi, scomparso nel 2018. Davide Enia porta in scena un racconto urgente, profondo e attualissimo per riflettere sulla tragedia degli sbarchi sulle coste del Mediterraneo. Con musiche composte ed eseguite da Giulio Barocchieri, tratto dal volume "Appunti per un naufragio" (Sellerio). L’incasso sarà devoluto a IBBY Italia per contribuire a finanziare "Silent Books. Destinazione Lampedusa", progetto di cooperazione internazionale nato per dotare l’isola di Lampedusa di una biblioteca per ragazzi. Lo spettacolo nasce dall’esperienza diretta di Enia a Lampedusa, dove l’attore ha provato a costruire un dialogo con i testimoni diretti: i pescatori e il personale della guardia costiera, i residenti e i medici, i volontari e i sommozzatori. Si nominavano i sentimenti e le angosce, le speranze e i traumi secondo la lingua della culla, usandone suoni e simboli. Ne "L’abisso" si usano i linguaggi propri del teatro per affrontare il mosaico del tempo presente.