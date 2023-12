Laboratori digitali del Multiplo: pioggia di donazioni online

Più che raddoppiato l’obiettivo di 4mila euro che il Comune si era posto lanciando una raccolta fondi online (crowdfunding) per finanziare i laboratori digitali del centro culturale Multiplo. "Grazie per la vostra intraprendenza e per le bellissime iniziative. Mi fa piacere dare un piccolo contributo perché possiate continuare a stupirci", è il commento lasciato da una cittadina, Cristiana Bronzoni, sulla piattaforma online Ginger dove si è svolta la campagna di crowdfunding: 86 i sostenitori, tra singoli e famiglie, gruppi organizzati ed aziende.

Il termine della "colletta" era il 5 dicembre: se non si fosse raggiunta quota 4mila, tutto il denaro raccolto fino a quel momento sarebbe stato restituito ai donatori. In realtà, sono stati versati 8.470, superando del 212% la soglia. Il denaro sarà investito in nuove attrezzature per l’atelier digitale, per acquistare tablet per la programmazione per i bambini in età prescolare e dispositivi per la progettazione e la stampa 3D. "Credo in questo progetto, spinge i ragazzi ad essere impegnati in attività stimolanti", scrive Giovanni Iori con Marzia Davoli. Tra i sostenitori, oltre a soggetti legati all’amministrazione e il Pd, si segnalano il consigliere comunale di Reggio, Dario De Lucia, i "Genitori Nido e Scuole dell’infanzia Le Betulle e I Tigli"; la Pro-Loco Quarieg; Aguzzoli Arredamenti; la Omg srl e il Centro medico Explora.

Francesca Chilloni