Laboratori e letture per bambini. Scarfone con ‘Goliarda Sapienza’

Letture per bambini, film di successo, ma anche laboratori creativi e letteratura. Sono gli ingredienti degli eventi in programma oggi nel Reggiano. Alle 17,30 all’aula magna Manodori, alla sede universitaria di viale Allegri a Reggio si rinnova l’appuntamento con la letteratura contemporanea, a cura di Angela Albanese. Il ciclo sul romanzo ‘Capolavori della letteratura mondiale contemporanea’ affronta quest’anno il tema della Sicilia. Oggi è ospite Gloria Scarfone (foto) sul tema ’Dai margini al centro: la parabola di Goliarda Sapienza’. Sempre oggi, alle 18,30 al Giardino di Gabrina, in via Cugini in città, si svolge ’Lanterne Cluster’, laboratorio artigianale per realizzare una lanterna sferica in terracotta, finemente decorata a mano. Non sono necessarie competenze specifiche: si imparano le basi della lavorazione dell’argilla per dare forma a lanterne attraverso texture, incisioni e dettagli personali. Al cinema Rosebud, in via Medaglie d’oro della Resistenza, alle 21 viene proposto ‘Pallottole su Broadway’, film del 1994 che racconta di un giovane drammaturgo idealista che non vuole scendere a compromessi per fare carriera.

Sembra però finalmente prospettarsi l’occasione per mettere in scena a Broadway un suo testo... Una bella storia per il venticinquesimo film di Woody Allen, che gioca lieve con i suoi personaggi, li prende in giro, li accompagna nella storia, con brio, tenerezza e malinconia. Oggi alle 16,45 in programma letture per bambini dedicate alla festa di Halloween alla biblioteca comunale Santa Croce di via Adua, oltre che alla biblioteca San Pellegrino. Al Novecento di Cavriago la rassegna ’Sogni ed emozioni’ propone stasera alle 20,30 (domani alle 21,15 e mercoledì alle 18,15 e alle 21) il film ‘C’è ancora domani’ di Paola Cortellesi.

a. le.