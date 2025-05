Laboratori per bimbi e famiglie. I Kid Pass Days sono in arrivo

Arrivano i Kid Pass Days a San Martino in Rio, per un fine settimana che prevede quattro laboratori gratuiti per bambini e famiglie. Si comincia stamattina alle 10,30 all’aula didattica del Museo con "Che ridere", laboratorio con la scrittrice e illustratrice Evelyn Daviddi. Alle 16,30 ai Prati della Rocca il "Ricettario illustrato" con l’illustratrice e educatrice Giulia Imbroglio, per un evento promosso con Arci Picnic. Domani alle 10,30 alla Rocca Estense è in programma una visita guidata con laboratorio creativo a cura del Museo, dalle 16,30 ai Prati della Rocca una passeggiata nei prati e laboratorio su erbe e fiori profumati. Tutte le iniziative sono gratuite ma con prenotazione: tel. 0522-636726 (museo@comune.sanmartinoinrio.re.it). I vari eventi sono destinati a bambini dai 4 anni di età, in alcuni casi con il coinvolgimento diretto dei genitori.