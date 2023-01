Laboratori tra feste e burattini con la Fondazione Famiglia Sarzi

Ultimo laboratorio per bambini al centro commerciale Pianella, dove il 22 dicembre è stata inaugurata un’esposizione dedicata a Otello Sarzi, burattinaio. Giovedì 5 gennaio alle 16: ’Befana creativa: come immagini la tua Befana? Costruiamola insieme’. Partecipazione gratuita e merenda offerta ai partecipanti.

Il 7 gennaio ripartiranno i ’Sabati in Fondazione per creare, costruire, burattinare’, laboratori creativi per adulti e ragazzi dai 5 anni nella sede della Fondazione Famiglia Sarzi, via Buozzi 2, Corte Tegge, con ’Speciale Befana - Visita il museo con la Befana, scopri la sua storia, crea oggetti legati alla nostra amica’. Inizio ore 15.30, adulti 7 euro, ragazzi e bambini dai cinque anni 5 euro, un genitore con un bambino 10 euro.

Info:ð 3938338522, [email protected]