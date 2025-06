"Laboratorio analisi verso lo stop. Perdiamo un altro pezzo di sanità"

Dopo Correggio e Scandiano, anche Montecchio Emilia si prepara a perdere un altro servizio essenziale della sanità pubblica: il laboratorio analisi dell’ospedale locale. A denunciarlo è la Fp Cgil, che in una nota parla di "una storia che si ripete", con la centralizzazione e l’automatizzazione dei servizi che finiscono per sacrificare la presenza di professionisti qualificati nei presidi di prossimità.

Negli ultimi mesi – evidenzia il sindacato – si è registrata una crescente preoccupazione tra gli operatori sanitari per le decisioni aziendali che, oltre a modificare l’organizzazione del lavoro, stanno avendo effetti pesanti sul personale rimasto in servizio. La riduzione degli organici, infatti, ha aumentato il carico di lavoro quotidiano, contribuendo a creare un clima di forte stress e pressione. "Una situazione – si legge nella nota – che rischia di compromettere anche la sicurezza dei pazienti".

Ma il problema non si ferma alla carenza di personale. Secondo Gaetano Merlino, funzionario provinciale della Fp Cgil, si assiste anche a una progressiva riduzione dei budget per le attività quotidiane e a uno spostamento di responsabilità che rischia di essere pericoloso.

"Compiti un tempo affidati a tecnici specializzati vengono oggi delegati a infermieri e ostetriche, già impegnati in mansioni complesse. Il risultato? Per i tecnici, una perdita di riconoscimento professionale; per gli altri, un ulteriore aggravio di lavoro". Il clima che si respira tra gli operatori è di frustrazione e insoddisfazione.

"Non si sentono valorizzati – continua Merlino – né sul piano delle competenze né su quello del riconoscimento del ruolo. Anni di formazione ed esperienza vengono messi in secondo piano rispetto a logiche di risparmio che non tengono conto dell’impatto umano e organizzativo".

Per il sindacato è urgente un cambio di rotta. "Le istituzioni devono ascoltare chi ogni giorno tiene in piedi il servizio sanitario – conclude la Fp Cgil –. Servono soluzioni che rispettino le competenze, garantiscano il benessere dei lavoratori e mettano al centro la qualità delle cure. Solo così si può ricostruire fiducia e rafforzare una sanità pubblica davvero al servizio dei cittadini".