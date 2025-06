"Laboratorio, centralino, forniture. Il Sant’Anna viene depotenziato"

Sanità in montagna: botta e risposta tra la minoranza e il sindaco di Castelnovo Monti che aveva espresso il suo parere in merito alle preoccupazioni sull’ospedale Sant’Anna. "Il sindaco – dicono dall’opposizione – afferma che ‘non ci saranno tagli’ e ci accusa di diffondere ‘allarmi infondati’. Tuttavia, nel merito, nessuna delle criticità che abbiamo sollevato viene smentita. Al contrario molte vengono confermate seppur minimizzate sotto il lessico della riorganizzazione o efficientamento".

Con riferimento al laboratorio di analisi, i consiglieri Ermanno Briglia, Maria Claudia Beretti, Gabriele Tacconi e Mattia Casotti rimarcano che il "sindaco riconosce che nelle ore notturne non sarà più presente personale di laboratorio e le urgenze verranno gestite con dispositivi Poct. Aggiunge che ‘la tecnologia è sicura e adeguata’, ma omette di dire esplicitamente che, in caso di esami complessi o trasfusioni, sarà necessario trasferire i campioni di sangue altrove. Questo costituisce un evidente depotenziamento del servizio che può comportare ritardi nella diagnosi e nelle cure, specialmente in situazioni d’emergenza. Non è allarmismo, ma un dato oggettivo". Per i consiglieri anche sul centralino "la conferma è chiara. Il servizio termina ora alle 20 e non più alle 21 come in precedenza. Dopo quell’orario subentra un centralino esterno. Il sindaco lo definisce un ‘intervento razionale’, ma non nega che venga meno un punto di contatto umano diretto, fondamentale per molti cittadini, in particolare per le persone anziane o fragili. La riduzione c’è anche se si preferisce chiamarla in altro modo. Ferrari conferma anche che la gestione delle forniture è stata spostata a Montecchio e uno dei due operatori è stato trasferito. Sottolinea che si tratta di un’ottimizzazione logistica, ma la realtà è che i reparti ospedalieri di Castelnovo non dispongono più di un servizio interno immediato. Si allungano così i tempi di risposta, si perde autonomia e flessibilità operativa. E’ qui che trova conferma la sostanza della nostra denuncia". Per Briglia, Beretti, Tacconi e Casotti serve un "confronto vero, non una ratifica di decisioni già prese. Abbiamo sempre ribadito la nostra disponibilità a un dialogo costruttivo nelle sedi istituzionali. Il Consiglio funziona a singhiozzo".

Matteo Barca