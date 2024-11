Laboratorio Ecocreativo. Oggi l’inaugurazione dello shop RivolTiamo

Cambia volto il laboratorio socio-occupazionale per persone adulte con disabilita Ecocreativo gestito dalla cooperativa sociale L’Ovile a Rubiera. Oggi, alle 10.30, sarà inaugurato lo shop RivolTiamo attraverso il quale il laboratorio stabilisce una nuova relazione con tutta la cittadinanza e non solo con le famiglie degli ospiti. In via Salerno saranno esposti e in vendita i prodotti che nascono dalle attività artistiche ed atelieristiche realizzate dai 35 fruitori dei servizi di Ecocreativo che coinvolge utenti dei servizi dell’Unione Tresinaro-Secchia, dei Comuni della bassa reggiana e del servizio di salute mentale di Reggio e Scandiano. Emanuele Mussini, responsabile del laboratorio, spiega che in questo modo "ci si apre ad un incontro con la cittadinanza che fa uscire il laboratorio dalla mera dimensione di servizio per persone con disabilità, ma lo iscrive tra i protagonisti della vita della comunità"