Laboratorio ’House of the Future’, festa all’inaugurazione di Ask

L’azienda Ask, con sede in via Soglia a Reggio, ha inaugurato il laboratorio "House of the Future", tappa del percorso evolutivo della società, specializzata nello sviluppo di tecnologie audio e di connettività all’avanguardia per il settore automotive. "Siamo felici di poter contare su una struttura – ha dichiarato il ceo Alberto Bianchi – che ci permetterà di esplorare nuove frontiere tecnologiche. Il laboratorio, nella storica sede di Autosonik, è frutto di un progetto di riqualificazione e rinnovo, dimostrando il forte legame di Ask con il territorio e la comunità reggiana. Il nuovo laboratorio contribuirà a rafforzare la posizione di Ask come leader nel settore". Con "House of the Future" l’azienda conferma l’impegno nel continuare a innovare, "mantenendo al centro la passione e le competenze che l’hanno guidata fin dalla sua fondazione". Questo traguardo segna l’inizio di una nuova fase di crescita per Ask, con l’obiettivo di affrontare le sfide future del mercato con creatività e determinazione. L’evento ha visto la partecipazione delle istituzioni locali e dei rappresentanti del settore, osservando da vicino le attività e i processi che caratterizzano il nuovo laboratorio.