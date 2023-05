L’acqua è un bene prezioso, non va sprecata Pensiamo alla ’goccia’ di Madre Teresa

L’acqua è un bene primario che siamo abituati ad usare talmente tanto da sembrarci scontato. Spesso non ci rendiamo conto che, attraverso alcune nostre pessime abitudini, ne sprechiamo una grandissima quantità. L’inquinamento ha provocato una riduzione della disponibilità di acqua dolce e potabile, provocando una crisi idrica sempre maggiore. È importante ricordare anche che, per sviluppare un pensiero critico comune e risparmiare acqua, dobbiamo iniziare a prendere consapevolezza del fatto che non è una risorsa illimitata, che per preservarla e consentire il suo utilizzo alle generazioni future dobbiamo cambiare i nostri comportamenti sbagliati. Ad esempio, dovremmo chiudere il rubinetto mentre ci laviamo i denti, invece di lasciarlo aperto: sembra un accorgimento banale ed inutile, ma se ripetuto costantemente può portare a risparmiare circa 30 litri di acqua al giorno. Un’altra azione efficace per limitarne lo spreco è riutilizzare l’acqua di cottura della pasta per annaffiare le piante. Un ulteriore aspetto a cui si dovrebbe prestare maggiore attenzione è il controllo degli acquedotti per evitare ogni minima perdita. Quando sprechiamo l’acqua, dovremmo pensare anche a tutte le persone che vivono in quei Paesi che ne hanno scarsissime riserve e per di più fortemente inquinate. Pensando a ciò dovremmo quindi ritenerci molto fortunati per ciò che abbiamo e portare avanti un consumo sempre più sostenibile di questa preziosissima risorsa. Quando riteniamo che i nostri sforzi siano inutili, pensiamo alle parole di Madre Teresa di Calcutta: "Quello che noi facciamo è come una goccia nell’oceano, ma se non lo facciamo quella goccia mancherà per sempre".

Matteo Cannito, Gaia Perna III A Elena Bondavalli, Gabriele Mori,

Nicole Perna III B