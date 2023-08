L’acqua migliora, la polemica esplode

di Francesca Chilloni

"Le analisi confermano: nessun inquinamento di tipo batteriologico. Solo in caso l’acqua non si presenti perfettamente limpida si sconsiglia l’uso per scopi alimentari, ma non è più necessario procedere alla bollitura per lavarsi in quanto non sussiste rischio sanitario".

Lo ha comunicato ieri mattina Ireti mentre proseguivano i lavori per superare il guasto all’acquedotto di Caprara, con la situazione monitorata in continuo dall’Ausl. Ma non sono cessate le polemiche degli abitanti spaventati, e le critiche delle opposizioni politiche. Il disservizio ha coinvolto disagi ed eventuali danni a 33mila cittadini nei comuni di Campegine, Gattatico (Praticello), Poviglio, Castelnuovo Sotto Boretto, Brescello e Gualtieri.

Ieri sera i sindaci dei Comuni coinvolti dal guasto all’acquedotto di Campegine hanno puntato l’indice contro Iren: "Bene la tempestività da parte di Ireti

nell’individuare il problema e nel relativo intervento, ma nella comunicazione non c’è stata identica efficienza. Una corretta tempistica nella pubblicazione delle informazioni avrebbe evitato la confusione che si è creata nella cittadinanza. In futuro auspichiamo un miglior coordinamento, è fondamentale".

Arrabbiati tanti cittadini. Serenella Iannucci, residente a Campegine, dichiara: "Ho intenzione di chiedere a Ireti i certificati che hanno portato alla chiusura dell’acqua e anche le ultime analisi fatte. Già da qualche giorno le persone si lamentavano del fatto che l’acqua non fosse limpida. In più ieri (lunedì, nrd) la fontanella in piazza a Campegine è stata chiusa con un cartello che indicava di non bere, ma stamattina, e c’era anche il mercato, la fontanella funzionava. Sono esterrefatta da quanto sia stato minimizzato il problema".

Federconsumatori sta avviando un’istruttoria e ha richiesto un incontro urgente per verificare le responsabilità della società controllata da Iren. Invita la popolazione "a monitorare caldaie, filtri di depurazione o altri danni, fotografando e documentando dai tecnici privati il danno causato. Inoltre, è indispensabile richiedere sempre certificazione dell’intervento di ripristino e la fattura".

Federconsumatori valuterà con gli associati se ci sono i presupposti per richiedere il risarcimento ad Iren. Con Ireti si intende "valutare eventuali indennizzi automatici a cittadini coinvolti".

Ciò che aveva reso l’acqua color nocciola o lattescente "è stato l’ingresso di materiale limoso naturalmente presente dietro dal pozzo per cedimento e non dovuta a inquinanti esterni", spiega Ireti, aggiungendo che il problema è risolto: "La torbidità al rubinetto è in progressivo miglioramento, eventuali residui verranno eliminati con il ricambio dell’acqua in rete nelle prossime ore".

Giuseppe Germano Artioli, ex sindaco di Campegine oggi all’opposizione, si dice sconcertato: "Ireti non dovrebbe analizzare l’acqua ogni giorno? E qual é il livello di inquinamento? Se l’acqua non è potabile, non basta un consiglio, ma il sindaco, per la sua responsabilità in materia sanitaria, deve emettere un’ordinanza che deve essere comunicata alla popolazione, in particolare ai pubblici esercizi come bar e ristoranti… Non sono sufficienti né i social (che non tutti hanno), né Alert System. Non sarebbe stato necessario un volantinaggio?".

I consiglieri del Centrodestra gattaticese Paolo Delsante e Paolo Savina invece scrivono "I sistemi di allerta ai cittadini non sono stati attivati. Crediamo che la salute dei cittadini sia un bene imprescindibile, e che quando c’è una emergenza, chi è preposto si debba attivare".