"L’acqua più buona? Alla Fonte dell’Amore"

Tutti in fila alle sorgenti del Ventasso per riempire bottiglie di acqua fresca e pura. Dalle pendici che fanno da ala al monte Ventasso (1727 mslm), sgorgano sorgenti di acqua tutto l’anno, mai in secca le falde acquifere, neppure nei momenti estivi di massima siccità. A Cervarezza Terme, lato nord, esiste da sempre lo stabilimento Samicer per l’imbottigliamento di acque minerali da dove partono ogni giorno camion di bottiglie diretti ovunque; dal lato sud-est parte l’acquedotto della Gabellina (area delle sorgenti Secchia), ideato e realizzato dall’onorevole Pasquale Marconi negli anni ‘60, oggi Iren. Poichè l’acqua è un bene naturale, oggi più che mai prezioso, che non può essere negato a nessuno, presso le fonti libere di scintillanti acque lungo la statale 63 del Valico del Cerreto che scorre alla base del Ventasso, in questi giorni si formano code di persone intente a riempire ceste di bottiglie per fare buona scorta di acqua pura la cui potabilità è garantita dai controlli sanitari. L’altra mattina presso la storica "Fonte dell’Amore" di Nismozza, lungo la statale ingresso nord del paese, c’era una montagna di ceste di bottiglie vuote e due signori della Bassa mantovana che le stavano riempendo allegramente con impegno come se si fosse trattato di vino. I due uomini intenti a riempire bottiglie d’acqua dalle tre bocche d’uscita della Fonte dell’Amore, Valerio e Giovanni di Cicognana (Viadana), ci hanno raccontato che erano arrivati a Nismozza di buon mattino con un furgone carico di ceste di bottiglie da riempire d’acqua alla fonte di Nismozza, sorgente del Ventasso. "Siamo venuti con un furgone e avremo oltre 500 bottiglie da riempire, – ha detto il più anziano appagando la nostra curiosità – non è la prima volta, sono anni che veniamo qui a fare scorta di acqua perché sappiamo che è controllata dal servizio d’igiene pubblica. Veniamo tre o quattro volte l’anno, non la commercializziamo, ma la distribuiamo tra gruppi di amici. Facciamo la scorta per due o tre mesi e l’ultimo bicchiere è uguale al primo, l’acqua della Fonte dell’Amore di Nismozza non cambia mai, è buonissima".

Settimo Baisi