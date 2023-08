L’Acquatico diventa una passerella Si eleggono i più belli dell’Emilia

Tappa speciale di Ferragosto, all’Aquatico di Reggio, per il concorso della Bella Emiliana e del Bello Emiliano, nelle varie categorie Over, Girl e Boy.

Martedì nella struttura estiva di via Lari, in città, sbarca il concorso organizzato dal fotografo Giuseppe Bucaria. Sarà una passerella nell’ambito della festa di Ferragosto, in una location dal tipico sapore vacanziero, dove si alterneranno divertimento e sfilate di fascino e bellezza, tra il pubblico presente il cui giudizio (con applausi ed entusiasmo) potrà condizionare l’esito finale del concorso. L

’evento viene presentato da Milena Casini, che il titolo de "La Bella Emiliana" lo ha vinto nel 2021, al termine di una serie di passerelle. Per tutta la giornata di Ferragosto l’animazione musicale è affidata ai ritmi del dj set di Filiph, mentre il pubblico potrà godersi le piscine e le varie attrazioni.

Le iscrizioni si aprono già dal mattino di martedì, mentre le sfilate sono previste dalle 16,30, con premiazioni dei vincitori e assegnazione delle fasce verso le 18,30. Ricco il montepremi, tra cui un "buono vacanza con soggiorno a Barcellona". Per informazioni e iscrizioni: whatsapp 334-85868010.

Antonio Lecci