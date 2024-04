Lacrime e applausi per Manfredini: "Eri un riferimento per i giovani"

Un’enorme folla commossa ha seguito ieri pomeriggio da dentro e fuori della chiesa parrocchiale di Baiso il funerale di Davide Manfredini, stroncato da un tumore a soli 43 anni. L’addio è stato concelebrato dal parroco don Giovanni, dai sacerdoti don Angelo e don Giordano. Erano presenti le autorità locali tra cui il sindaco di Baiso, Fabrizio Corti, i rappresentanti della associazioni di volontariato e sportive. E non poteva mancare la squadra di calcio dell’Asd Baiso Secchia al completo per salute il suo grande dirigente Davide Manfredini – bancario di professione – con cui ha ottenuto grandi successi. Una giornata di lacrime. Toccante l’intervento del sindaco Corti che: "Il vuoto e il dolore che Davide lascia sono enormi, incolmabili, ma enorme è anche la tela di relazioni, rapporti e amicizie che ha saputo costruire. Sono certo che questa massa di persone che Davide ha saputo coinvolgere e mettere in relazione è qui per stringersi alla famiglia per far sentire meno grande il vuoto lasciato. A Francesca e a Maria Vittoria, a Giancarlo, Giorgia, Ivan, Rebecca, Riccardo e Miriam, a tutta la sua grande famiglia esprimo la più profonda vicinanza di tutto il paese. Sappiate che intorno a voi, pronta a sostenervi, avrete sempre l’enorme tela di persone che Davide ha saputo tessere". Infine un eterno applauso.

Settimo Baisi