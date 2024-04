Lacrime e garofani per la Pozzi. Anna se ne va sulle note di Bach

Grande commozione ieri mattina a Fontana per i funerali dell’ex sindaco di Rubiera Anna Pozzi. In tanti hanno preso parte all’ultimo addio all’ex insegnante e primo cittadino dal 1995 al 2004. Pozzi è deceduta all’età di 77 anni nella sua abitazione dove è partito il corteo che ha raggiunto il cimitero di Fontana. Nessun ‘discorso’ delle autorità, ma solo il breve accompagnamento musicale di un violoncello con musiche di Bach osservando il desiderio di Anna. E garofani rossi. Nel camposanto di Fontana è avvenuta la tumulazione nella tomba di famiglia in cui riposa il figlio Fabrizio. Non sono mancati tanti dipendenti (ed ex) comunali e l’attuale sindaco Emanuele Cavallaro. Era presente Giulia Guerra, direttrice de ‘La Corte Ospitale’. Proprio Pozzi si era occupata del recupero del complesso monumentale. Tra i presenti l’ex assessore reggiano Giordano Gasparini, l’ex parlamentare Antonio Bernardi, l’ex parlamentare Maino Marchi, il consigliere regionale Andrea Costa. Non sono mancati alcuni attori che avevano operato assieme all’ex sindaco per il progetto teatrale ed ex studenti dell’istituto Barozzi di Modena dove Pozzi aveva insegnato. Il primo cittadino Cavallaro ha ricordato Pozzi con un post: "Il caso ha voluto che uno studente reggiano nel 1986 si sia trovato a dare l’esame di maturità con la prof Anna Pozzi come commissario esterno di italiano. Anna apprezzò molto il tema di questo studente e battagliò per lui convincendo la commissione a dargli 60/60. Il caso ha voluto che Anna, diventata poi sindaco di Rubiera del 1994, se ne sia andata poche ore fa e che questo studente si sia ricordato di lei. Proprio a questo studente, Max Collini, è stato affidato il compito di aprire la serata al palasport per lanciare il nuovo candidato sindaco di Reggio Marco Massari. E, in una data per lui drammaticamente piena di coincidenze, ha proprio ricordato Anna Pozzi".

Matteo Barca