Lacrime e incredulità: "Era sempre scrupoloso"

Sette fratelli e tre sorelle. È una grande famiglia d’origine cutrese, quella di Rosario Senatore, che ieri è stata scossa da un lutto tanto terribile quanto inatteso. "Lui era un uomo preciso, con una grande esperienza, attentissimo alla sicurezza. Quando lavoravamo insieme, si raccomandava ad ogni istante di stare attenti – racconta il cognato – Quando mi hanno telefonato per dirmi che era deceduto in un cantiere, ho pensato ad un infarto non ad un incidente". Stesso attonito dolore lo manifesta Francesco, uno dei fratelli: "Era un uomo che sapeva il fatto suo, che ha sempre lavorato con grande attenzione alla sicurezza e alla qualità. Nonostante l’età da pensione, continuava a lavorare: era tenace. È una grande perdita". Rosario era arrivato poco più che adolescente in Emilia, dove negli anni ’80 un familiare aveva avviato una piccola impresa edile. Aveva lavorato nel parmense poi, dato che in Calabria non c’era lavoro, prima uno, poi l’altro tutti i fratelli Senatore si erano trasferiti. Da ultima anche mamma Maria era stata fatta "salire" da Cutro. In molti abitano nella zona di Gattatico, dove risiede anche la matriarca, che qualche anno fa aveva perso un altro figlio per una malattia.

A Gattatico la famiglia si era subito integrata; Rosario – e le sue passioni, come il Milan ed i vecchi fumetti della Bonelli come Tex – era ben conosciuto dai suoi concittadini. Aveva lavorato sodo e l’impresa Edil Praticello srl si era progressivamente ampliata. La ditta, di cui Rosario era socio amministratore ha una connotazione familiare, e vi lavorano anche fratelli, cognati, nipoti. Ha sede nel bel quartiere residenziale di via Dante Alighieri, proprio nello stabile dove l’uomo abitava con la moglie "Pina" Giuseppina, la figlia Maria Rosaria e il figlio Salvatore, geometra. Il giovane professionista ha gli uffici del proprio studio nello stesso edificio. Per stare accanto alla moglie Giuseppina, ai figli, ai due nipotini ieri la casa è diventata meta di un incessante pellegrinaggio di amici e conoscenti.

Un lutto composto, ma straziante. Il cordoglio alla famiglia arriva anche dalla Cisl. "Si riaccendono i riflettori sugli infortuni sul lavoro, mettendo a nudo le crepe di un sistema – dicono Salvatore Cosma e Domenico Chiatto, rispettivamente segretario degli edili della Filca Cisl e segretario generale aggiunto – Spesso l’età avanzata dei lavoratori non permette lucidità e prontezza dei riflessi sui rischi del cantiere. Da anni ci battiamo per maggiori tutele per gli edili che hanno superato i 60 anni. Attraverso la ‘patente a punti’ devono essere qualificate le aziende affinché la sicurezza diventi un elemento dirimente anche nella aggiudicazione degli appalti, per raggiungere infortuni zero e permettere ai lavoratori di ritornare dalle loro famiglie".

Francesca Chilloni