Lacrime rap di Jovanotti. Rinvia il live di domani: "Per un prete di periferia"

"C’è un sudamericano innamorato della poesia che un giorno ha detto una cosa: tutto nasce per fiorire, in un’eterna primavera. Era un prete, un prete di periferia, si chiamava Francesco". Il silenzio si rompe. Un boato di applausi esplode al Palazzo dello sport della Capitale.

Jovanotti è sul palco ma non apre con la musica. Lo fa con le parole: con una dedica a papa Francesco che si è spento il lunedì di Pasquetta. "Suoneremo e realizzeremo i concerti romani con tutto il nostro slancio e la nostra passione di sempre e più di sempre. Volevamo bene a Francesco e soprattutto lui ne voleva a tutti noi tutti 9 miliardi di abitanti del mondo, ce lo ha ripetuto ogni giorno del suo pontificato", aveva detto Lorenzo Cherubini in un post rassicurando i suoi fan che non sarebbe saltata alcuna data, tra quelle capitoline. Scelta non condivisa da tutti e infatti – guarda caso – qualcuno sui social aveva alzato la voce. Ma insomma la linea del nostro concittadino era stata chiara: The show must go on.

"Era un prete della periferia di Buenos Aires e poi è diventato della periferia del mondo. Gli abbiamo voluto un mondo di bene e lui ce ne ha voluto a noi. e vi sembra normale questo?", ha detto al primo live nella capitale.

Poi ha concluso: "No, non c’è niente di normale. Non c’è niente di normale nel voler bene, nell’essere qualcosa, nell’inseguire un sogno col coraggio, con la fede per chi ce l’ha, con la forza, con l’amore. Si cade e ci si rialza come fanno i fiori". Poi la musica con due ore abbondati di canzoni, dal suo ultimo album fino agli storici brani arrivati da tutta Italia.

Poi però è arrivato il dietrofront dal cantautore cortonese vista la concomitanza dei funerali con l’ultima esibizione, domani. Concerto rimandato a domenica, questa la scelta del cantautore.

La decisione è stata poi comunicata con un video pubblicato su instagram: "Il concerto previsto per sabato è spostato domenica, perché sabato alle 10 ci sono i funerali di Papa Francesco. Spero che questa cosa non crei troppi disagi e che possa comunque venire domenica. Se ci fossero problemi è possibile invece portare avanti il rimborso". Anche questa decisione ha sollevato dibattito sui social con tanti appassionati del cantautore, dispiaciuti e rammaricati per non poter prolungare la permanenza a Roma.

Luca Amodio