Lacrime, ricordi e un violino per l’addio ad Agosta Tota

Un addio commosso, con le note del violino suonate da Filippo Maturani, per l’ultimo viaggio di Augusto Agosta Tota, l’artista, editore e organizzatore di mostre, vinto a 84 anni da una malattia.

In molti si sono ritrovati ieri mattina in duomo a Guastalla, la cittadina dove abitava, per i funerali di una persona considerata come un vero "ambasciatore dell’arte" di Antonio Ligabue, che aveva conosciuto da giovanissimo e del quale aveva diffuso le doti artistiche attraverso esposizioni e cataloghi in Italia e nel mondo.

Un’attività che, negli ultimi anni, aveva portato avanti anche in stretta collaborazione con Vittorio Sgarbi, che era diventato un vero amico.

Monsignor Francesco Marmiroli, all’omelia, ha collegato la figura di Augusto a quella della bellezza, dell’arte, del suo modo di "uscire dalla materialità, elevando lo spirito".

"Seminare bene – ha continuato il sacerdote – vuol dire raccogliere la pace eterna in cambio delle opere buone".

Al termine della funzione religiosa, nel duomo gremito di persone, la nipote Alice ha voluto salutare il nonno con un toccante pensiero che ha accresciuto l’emozione tra tutti i presenti.

"Tu non ti preoccupare. Era una frase che era solito dire quando dava una mano a qualcuno. Era un modo per rassicurare le persone, per fare capire che del problema se ne sarebbe occupato lui". E ha poi continuato: "Mi ha lasciato tre insegnamenti: fai per gli altri quello che ti fa sentire bene, senza aspettarti nulla in cambio, se si è a posto con la propria coscienza non devi preoccuparmi di ciò che pensano gli altri…

E poi non fermarsi mai. Chi si ferma è perduto… Non si stancava mai. Era un uomo serio, che però non si prendeva troppo sul serio.

Un uomo immenso, che tanto ha saputo fare anche per la sua Guastalla. Ma sempre con qualche tappa tra cibo e vino.

Perché qualche momento di piacere non deve mai mancare…".

Antonio Lecci