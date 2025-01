L’addio a Bernardelli: "Figura fondamentale nella crescita del paese"

In molti l’altro pomeriggio hanno dato l’ultimo saluto a Ivo Bernardelli (foto), sindaco socialista di Reggiolo dal 1970 al 1975, poi ai vertici della società Autobrennero e di altri cooperative. Presenti anche le autorità locali e tanti suoi compagni di partito, tutti stretti ai familiari in lutto, nella chiesa parrocchiale di Reggiolo. L’architetto Roberto Rinaldi ha ricordato Bernardelli come "un sindaco che ha contribuito fortemente allo sviluppo economico, industriale, occupazionale del paese, artefice della scelta dell’apertura del casello dell’A22 , che ha dato un grosso impulso, insieme alla realizzazione della zona industriale, all’economia del locale".

È stato ricordato pure per il contributo dato - insieme ad altri sindaci come Brozzi a Guastalla, Salomoni a Gualtieri, Saccani a Boretto - per l’unificazione ospedaliera, creando nella Bassa il secondo, per importanza, ospedale della provincia. "Con lui scompare un autorevole esponente di quel riformismo socialista che ha tanto contribuito al progresso civile, economico, sociale del nostro territorio", ha dichiarato Gianluca Soliani, storico dirigente socialista.