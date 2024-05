L’addio a Gialdini nella basilica. Commozione per l’ultimo dei pontieri

Erano in molti, ieri mattina alla basilica di San Marco a Boretto, per l’addio a Romano Gialdini, l’ultimo pontiere del Po, vinto da malattia a 85 anni. Il parroco, don Giancarlo Minotta, all’omelia ha ricordato come Romano si fosse donato al paese, con la sua attività sul Po e tra la gente: "Quando incontriamo qualcuno per il quale valga la pena di piangere, quelle lacrime sono benedette", ha spiegato il sacerdote. E le nipoti Federica, Fiorenza e Francesca hanno voluto ricordare la figura del nonno, la sua importanza nella famiglia ma anche per il paese. Sulla bara è stato deposto il berretto della divisa da pontiere. Dopo i funerali – affidati all’agenzia Cantarelli e Melloni – il feretro è stato trasferito per la cremazione. E le ceneri saranno deposte alla Casa dei Pontieri, il museo di Boretto che Romano Gialdini aveva fondato e sviluppato negli anni, dedicandolo alla memoria del padre Dino, ultimo capo pontiere a Boretto. Moltissimi i messaggi di cordoglio giunti ai familiari di Romano. A rappresentare tutta la comunità locale, ieri ai funerali, anche il sindaco Matteo Benassi, che conosceva molto bene Gialdini e il suo impegno a favore del paese. Uno speciale ricordo è arrivato anche dal Mab-Musei dell’Acqua Boretto: "La persona che in questi anni si è impegnata a mantenere vivo il ricordo dei pontieri è Romano Gialdini, il quale ha dedicato il Museo alla memoria di suo padre, Dino, ultimo capo pontiere dell’ordine", il messaggio diffuso attraverso i social, con una evidente commozione. E ricordano una frase di Romano: "In quella casa sono nato ed ho vissuto per trent’anni. Ad essa mi sono sempre sentito molto legato e di fronte all’avviso di vendita ho considerato che non potevo lasciarla ad altri. Ne avrei sofferto troppo. Così convinsi mio figlio a partecipare all’asta in cui la acquistò. Insieme cominciammo a restaurarla, ripristinando ogni particolare, com’era in origine". Ed è proprio lì, in quella casa affacciata sulla golena al confine tra Emilia e Lombardia, che Romano continuerà ad osservare il suo amato fiume Po.

Antonio Lecci