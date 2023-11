L’addio a Hicham e Anuar. Mamma Monia tocca la bara e crolla sotto il peso del dolore

Mamma Monia Outtas non ha retto al dolore quando i feretri del figlio Hicham e del suo amico Anuar Mastaki sono arrivati davanti alla moschea Assalam di via Gioia. Quando il carro funebre è stato aperto, lei ha toccato teneramente il tappeto ricamato posto sulla bara ed è crollata. Un dolore troppo grande, perdere in un incidente assurdo un ragazzo di 21 anni bello, forte, benvoluto, che lavorava e aiutava la famiglia nel sostentamento quotidiano. Un dolore doppio, perché lei aveva visto crescere anche Anuar, di appena 19 anni, figlio di amici che fino a pochi anni fa abitavano vicino agli Outtas a Villa Cadè.

Le altre donne e i familiari l’hanno fatta sedere accanto all’ingresso della sala mentre il cantore intonava versi di preghiera dall’altoparlante.

Per il resto si è trattato di un funerale sobrio, composto, senza manifestazioni plateali di dolore e senza fronzoli ostentati: niente vestiti da cerimonia, niente fiori, niente applausi o palloncini. Solo la speranza che Dio possa accogliere Hicham e Anuar in paradiso, che Allah possa dare ai parenti pace e capacità di sopportazione. L’ultimo viaggio dei due ragazzi - uccisi da un pirata della strada mentre stavano andando a cena a Bologna -, è stato accompagnato da una folla in cui non solo erano presenti tanti esponenti delle famiglie, ma anche amici, ex professori e compagni di classe, amici "di palestra" e colleghi di lavoro dei ragazzi, che lavoravano uno alla Kohler-Lombardini e l’altro alla Kaercher Floor Care.

Il rito si è svolto terminato il salat di mezzogiorno: i feretri sono stati portati dentro la moschea a spalla dai parenti maschi e posti vicino al minbar, il pulpito rivolto alla Mecca e da cui l’imam Abdelkrim Ouargziz recita i suoi sermoni e dirige la preghiera. Per loro sono stati recitati i versi del Corano previsti per i funerali in una moschea aperta a tutti coloro che desideravano assistere.

Le bare in legno grezzo infine sono state trasportate al cimitero di Coviolo, ed inumate nella terra nell’area islamica. Proprio a Coviolo, martedì, si erano recati in visita altri professori dei due giovani.

Resta il dolore, resta un’inchiesta ancora in corso che deve fare luce sui dettagli ancora non chiari dell’incidente di venerdì scorso a Caprara di Capegine, quando il furgone condotto dal muratore montecchiese Francesco Riillo, 39 anni, ha perso in curva dal pianale un carico di ponteggi di metallo provocando un incidente che ha coinvolto tre auto, tra cui la Citroen Picasso su cui i giovani viaggiavano (Anuar alla guida, Hicham accanto a lui) insieme all’amico 21enne Ahmed Habbou, ancora ricoverato in prognosi intensiva al Policlinico di Parma.

Resta in carcere Riillo, dopo la convalida dell’arresto operato dai Carabinieri la stessa notte. È indagato per i reati di omicidio stradale aggravato, lesioni personali gravissime e per essere fuggito senza prestare soccorso. L’uomo, per l’accusa, sarebbe stato ubriaco e privo della patente, che gli era stata sospesa per guida in stato di ebbrezza.