L’addio a Lia Ferrarini: "Sempre nei nostri cuori. Ora proteggici da lassù"

Oltre 350 persone si sono riunite nella chiesa di Puianello, ieri mattina, per l’estremo saluto a Lia Ferrarini, deceduta improvvisamente venerdì scorso mentre stava lavorando nella sua azienda agricola a Botteghe di Albinea. A tributarle omaggio non solo esponenti di primo piano dell’imprenditoria e delle professioni reggiane (da Stefano Landi, alla famiglia Spallanzani, da Ivan Paterlini al dottor Giovanni Fornaciari), ma soprattutto tantissime persone comuni (dai lavoratori, anche stranieri, che collaboravano con Lia in ditta ai cittadini della frazione rurale) che nella quotidianità hanno avuto modo di apprezzarne la gentilezza; il modo eccezionale di curare i genitori; di stimarla per la sua capacità di lavoro e la sobrietà. "Lia è immersa in un mistero d’amore. La sua bara è qua, noi siamo intorno a lei in un grande abbraccio. Ma noi siamo il segno di una realtà più grande di Lia che è immersa nell’amore infinito di Dio", ha detto il parroco don Massimo Giovannini, che ha concelebrato la messa insieme a don Luca Adani e don Luca Ferrari, ai diaconi Alfredo e Giuseppe, e al ministro dell’Eucarestia Stefano Davoli (che ricopre un ruolo dirigenziale nella società e quel giorno era lì, al telefono con lei fino a poco prima, poi si sarebbe accorto o avrebbe visto che era successo qualcosa ed è accorso sul posto), tra le cui braccia Lia è spirata, "che ha avuto il dolore e il privilegio di accompagnarla negli ultimi istanti terreni". "È una morte che ci lascia un dolore così grande, attoniti, sconvolti. Non vediamo la luce celeste, ma non camminiamo alla cieca perché abbiamo la luce della fede", ha aggiunto il parroco, che poi riferendosi agli interrogativi sorti durante la veglia di mercoledì, ha aggiunto: "La domanda non deve essere: ‘Perché?’, ma: ‘Per chi?’ Allora vedrete che la vita di Lia, interrotta troppo presto, per noi è una scuola, ci insegna a distinguere l’essenziale dal superfluo, e ad impegnare le nostre energie per le cose che contano veramente".

Le letture sono state state affidate agli adorati nipoti di Lia, seduti nelle prime file insieme agli altri componenti della grande famiglia Ferrarini, in primis i fratelli Lisa, Licia, Luca e Lucio. Proprio Luca ha letto, durante la preghiera dei fedeli, una frase di Sant’Agostino ("Coloro che amiamo e abbiamo perduto, non sono più dove erano ma sono ovunque noi siamo") seguito poi da un’amica di Lia fortemente commossa: "Come dicevi sempre nei momenti di confronto, ne usciremo più forti, con maggiore consapevolezza e circondati dalle persone che ci rispettano e vogliono bene. Siamo qui per omaggiare questo tuo pensiero. Saremo uniti per realizzare le tue passioni e le tue volontà. Sarai sempre nei nostri cuori. Eri determinata negli obiettivi lavorativi, ma anche sensibile, delicata, pronta ad aiutare chiunque sempre con il tuo dolcissimo sorriso. Ora ci potrai proteggere da lassù con il tuo papà. Grazie per essere stata con noi".