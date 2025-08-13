L’addio a Marco Bagni: "Viveva la vita con gioia"

"Marco ci ha aiutato a guardare con gioia alla vita". Con queste parole don Alberto Nicelli ha voluto ricordare la figura di Marco Bagni, vinto da malattia a soli 66 anni di età, ai funerali celebrati ieri mattina nel duomo di Guastalla, davanti a tantissimi amici, conoscenti ed estimatori. Presenti pure colleghi avvocati, esponenti del mondo del volontariato e della politica locale, visti pure i trascorsi di Bagni come consigliere e assessore comunale, in forza alla Dc e poi al Ppi. Era segretario Dc, nel 1990, quando a Guastalla venne deciso l’accordo col Pci per formare la maggioranza di governo comunale. Le segreterie provinciali dei partiti parlarono di "mala giunta", ma quella scelta si dimostrò il primo esempio italiano di "centrosinistra". Don Nicelli – ora parroco a Poviglio ma con un lungo passato a Guastalla – ha ricordato Bagni con affetto: "Incontrare Marco significava incontrare gioia e serenità nel suo volto e nei suoi occhi. Sapeva tessere amicizia. Ha fatto bene in tanti ambiti: nel sociale, nello sport, nella sua professione, nel volontariato. Da parroco l’ho conosciuto come collaboratore della gestione della comunità, coi suoi pareri sempre illuminati. Si confessava tantissimo, evidenziando le sue ’povertà’ e confidando sempre nella misericordia di Dio. Era legatissimo alla famiglia, pronto anche a dare la vita per i suoi figli. A Marco va il nostro grazie. E continua a sorridere", ha concluso il celebrante. Moltissimi i messaggi di cordoglio giunti ai familiari. Dopo la messa, il feretro è stato trasferito per la cremazione.

Antonio Lecci