L’addio a Moratti: "Maria Grazia lascia una scia d’amore"

La chiesa di Regina Pacis ha fatto fatica a contenere le moltissime persone che hanno voluto salutare Maria Grazia Moratti, grande esteta e libraria reggiana che si è spenta pochi giorni fa. Dolore e amore sono stati presenti sin dai primi minuti tra tutti i suoi cari, gli amici e anche tra chi semplicemente ha avuto modo di apprezzare il suo entusiasmo e la sua passione durante gli anni in cui ha gestito la libreria Einaudi e il concept store, tra libri e aperitivi o caffè, Rebell.

Il dolore c’è e ci sarà sempre ogni volta che una persona a noi cara ci lascia, e questo sentimento era oltremodo palpabile ieri mattina, ma era affiancato e quasi superato dall’amore. "La sofferenza finisce, l’amore è per sempre" aveva scritto proprio Maria Grazia (Mari per tutti) come dedica su un libro donato a Monica Morini che oggi ha voluto condividere con i presenti. "Sei stata la nostra libraia del cuore, dispensatrice di saggi, poesia, pensatrice libera e indipendente. Tu eri autentica, ricercatrice dell’invisibile e ti fidavi dell’intuizione. Sei stata compagna e mamma fantastica, hai lasciato scie di amore, continua a sognare più forte e nei sogni ti ritroveremo".

La sua malattia non l’ha mai distolta dal dispensare energia e sorrisi a tutti, fino agli ultimi giorni "fu tua sorella a farci conoscere 24 anni fa" ricorda commosso il compagno Alessandro Scillitani "tramite la tua sartoria teatrale che non hai mai dimenticato. Entusiasmo, energia e sorrisi ne hai dispensati tanti e hai portato avanti la tua malattia sempre a testa alta e sempre allegra verso chi si prendeva cura di te".

La città di Reggio ha perso un’appassionata libraia, una mente brillante e in grado di tessere relazioni che, per molti anni, ha significato il portare nella nostra città i più grandi scrittori italiani e una donna forte che in molte occasioni ha aiutato persone nelle sue stesse condizioni di salute. "La fede, la speranza e la carità; ma di tutte più grande è la carità!". Si legge nella prima lettera di Paolo ai Corinzi, letta proprio oggi in chiesa, per ricordarci come era proprio Mari. Il feretro ha proseguito per la cremazione al cimitero di Coviolo. Maria Grazia Moratti, come ricordato da molti in questi giorni, ha portato a livelli molto alti il progetto lettura di Einaudi per le scuole, ‘Lo Struzzo a Scuola’. Ha organizzato incontri per i giovani allievi con Vera Gheno, Giorgio Scianna, Giacomo Mazariol, Paolo Rumiz, Benedetta Tobagi e altri, stabilendo un rapporto di amicizia personale anche con Dario Fo. Senza di lei, anche questo è stato sottolineato da tante persone che le hanno voluto bene, oggi Reggio si ritrova più povera.