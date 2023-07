L’addio a Roberto Pé, il volontario morto in seguito ad una caduta

I funerali di Roberto Pè di Poiano di Villa Minozzo, deceduto all’età di 67 anni a seguito della caduta da un albero, avranno luogo questa mattina con partenza alle 8.50 dalle camere ardenti del Sant’Anna per giungere alla chiesa parrocchiale di Poiano dove alle ore 9.30 sarà celebrata la santa messa.

La sorella Loretta, il cognato Luciano e il nipote Michele, profondamente addolorati per l’inattesa perdita del congiunto, ringraziano anticipatamente coloro che parteciperanno. Come abbiamo riferito in precedenza, il 67enne Roberto Pè di Poiano, volontario della Croce verde, è caduto da un albero mentre stava facendo dei lavori vicino a casa sua. Era stato portato in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma per trauma cranico. La situazione si è aggravata e tre giorni dopo il ricovero, è arrivato il decesso.

s.b.