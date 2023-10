L’addio a Rolo: un vero maestro in pizzeria, Bruno Benassi

Si sono svolti ieri mattina, con una semplice benedizione religiosa, i funerali di Bruno Benassi, 76 anni, molto conosciuto a Rolo per aver gestito a lungo un’attività di ristorazione e pizzeria in paese, dove abitava. Da alcuni anni era in pensione. Lascia due figli e molti amici. Era stato titolare di una pizzeria ristorante in piazza della Righetta, l’Isola Verde, dove ora si trova un’altra pizzeria. Era conosciuto per l’attenzione che dimostrava sul lavoro, per cercare di garantire un servizio e una qualità sempre migliore del prodotto ai suoi clienti. Molti i messaggi di cordoglio che amici, conoscenti e compaesani hanno voluto dedicare a Bruno Benassi. Tra loro pure ex colleghi di lavoro, ai quali Bruno era riuscito a insegnare importanti tecniche da usare in cucina e davanti al forno di una pizzeria.