L’addio a suor Ersilia. Era in visita in Angola: "Donna di comunione"

Suor Ersilia Robolini, appartenente all’Istituto “Figlie di Gesù”, si è spenta il 19 settembre scorso nella remota Lubango, in Angola. Aveva la sua missione in quel Paese tra il 1992 e il 1996: in piena guerra civile aveva fondato una scuola, che oggi conta tremila studenti. Pochissimi giorni fa era stata colpita giovedì 18 settembre da un ictus, mentre si trovava in visita alla “sua scuola” in terra africana.

Suor Ersilia era assai conosciuta a Reggio dove è stata insegnante elementare particolarmente apprezzata negli anni 1976 – 1983. Ha fatto ritorno nella nostra città nel 2014 quale superiora della comunità di piazza Ugolini accanto alla chiesa di Santo Stefano, incarico mantenuto sino al 2020.

Nata a Torbole Casaglia, in provincia di Brescia, il 14 ottobre 1947, entra nel postulato dell’Istituto delle Figlie di Gesù il 4 marzo 1967 e nel noviziato il 12 settembre 1967; emette la prima professione sempre il 12 settembre 1967 e la professione perpetua il 1 settembre 1974.

Queste le comunità di cui ha fatto parte: Verona, Roma, Massa, Reggio Emilia, Luanda (Angola), Como Carrara.

Il suo ultimo incarico è stato quello di superiora della comunità di Como.

Di Laura Robolini, poi divenuta suor Ersilia, le consorelle ricordano la "vita semplice che si dipana tra la scuola prima e il lavoro dopo e la parrocchia", l’impegno nell’Azione Cattolica, il lavoro in un laboratorio di confezioni. "Ma ben presto intuisce che il Signore la desidera per sé e il 4 marzo 1967 entra tra le Figlie di Gesù".

Commosso il ricordo di monsignor Tiziano Ghirelli, canonico della Basilica vaticana di San Pietro: "Questa sua attitudine all’unità e alla delicatezza, al dialogo e alla signorilità mi rimarrà sempre nel cuore. Una vera donna di comunione, sempre pronta a mettersi in gioco per il bene di tutti".