L’addio a Vasconi: "Con lui si poteva condividere tutto"

Un centinaio di persone ha dato l’addio, ieri mattina, a Cesare Vasconi, 82 anni, operaio, a lungo sindacalista della Fiom Cgil reggiana e dello Spi-Cgil provinciale, oltre che impegnato pure nella pubblica amministrazione negli anni Ottanta-Novanta, come assessore comunale alla scuola a Guastalla, la cittadina dove abitava. Nella camera mortuaria dell’ospedale della Bassa è stata impartita la benedizione religiosa da monsignor Francesco Marmiroli. Poi il feretro è stato trasportato nell’area esterna dagli operatori dell’agenzia Bernardelli, per un momento di ricordo di Cesare. Tutti hanno parlato di Vasconi come di "una persona dotata del dono della mitezza e dalla facilità di dialogo e confronto, anche nei momenti difficili in cui l’ambiente era teso e difficile, ai tempi in cui fare il sindacalista non era solo una professione ma soprattutto una… missione". Lo hanno ricordato gli ex sindacalisti Ciro Maiocchi, Marcello Stecco (ora assessore a Gualtieri), Franco Ferretti, il cugino Davide Vasconi ("Cesare era assetato di sapere, uomo dal grande valore dello studio"), il presidente dell’Anpi locale Claudio Malaguti, la sorella Alda ("Non diceva io-io, ma noi-noi"), il cognato Loris Marmiroli. Ha preso la parola la moglie, Anna Scappi: "Non ci aspettavamo una simile vicinanza di tante persone in questo momento per noi di lutto. Se fosse qui avrebbe dei dubbi nel credere che questo è il suo funerale. Neppure lui sapeva il valore che aveva. Ho perso il testimone più importante della mia vita. Con lui si poteva condividere tutto", ha detto la donna, cogliendo l’occasione per ringraziare tutti coloro che sono stati vicini alla sua famiglia in questi giorni. Al termine della funzione funebre il feretro è stato trasferito a Mantova per la cremazione.

a. le.