L’addio a Zeo Baldi: "Papà, grande maestro. Oltre alla carriera amava la sua famiglia"

"Mi sono ritrovata circondata dall’affetto sincero di tante persone che lo hanno conosciuto e che ringrazio di cuore. Mio papà era davvero come lo descrivono. Un grande maestro".

Sono le parole di Alessia Baldi, figlia di Zeo, decano dei parrucchieri reggiani, scomparso martedì all’età di 85 anni. La cerimonia di addio si svolgerà in forma strettamente privata, rispettando le volontà del professionista. "Sono consapevole che tante e tanti vorrebbero dedicargli un saluto pubblico, ma lui voleva così", sottolinea Alessia.

Nel frattempo non si ferma l’ondata di affetto e di vicinanza nei suoi confronti espressa via social da quanti – moltissimi – gli sono stati vicino da amici o colleghi, e da parte delle sue affezionatissime clienti.

"Oltre alla carriera che gli ha portato grandi gratificazioni, mio padre teneva moltissimo alla sua famiglia e le sue nipotine venivano al primo posto", continua Alessia.

Anche Lapam Confartigianato si stringe nel dolore per la scomparsa dello storico parrucchiere reggiano.

"Apprendiamo con immenso dispiacere la scomparsa di Zeo Baldi. Non dimenticheremo mai l’impegno, la passione e lo spirito con cui quotidianamente ha svolto il suo lavoro, collaborando +con diverse realtà del territorio e in grande sinergia, soprattutto con FORMart, l’ente di formazione Confartigianato. Nella città ha segnato sicuramente un percorso importante e la sua determinazione deve essere d’ispirazione per tutti noi".

Jacopo Faroni, responsabile della sede Lapam Confartigianato di Reggio Emilia, ricorda con affetto Zeo Baldi, storico parrucchiere della città. Insieme a Lapam Confartigianato, Baldi ha partecipato e preso parte attivamente a diverse iniziative di valorizzazione del mestiere di parrucchiere.

"In un giorno così triste – conclude il segretario generale Lapam Confartigianato Carlo Alberto Rossi – voglio ricordare i tanti momenti positivi, importanti e significativi vissuti da Zeo Baldi insieme alla nostra associazione, come l’iniziativa organizzata in centro città per promuovere l’attività di acconciatore e per sensibilizzare le nuove generazioni a intraprendere una carriera in questa professione. La sua volontà, la sua intraprendenza, la sua fiducia rimarranno valori impressi in tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo, di lavorare insieme a lui o, semplicemente, di essere passati come clienti nel suo salone".

Una passione totale per il mestiere, che Baldi era capace di trasmettere in modo puro e trasparente, ricordano i vertici di Lapam Reggio, e che lo stesso parrucchiere ha trascritto in un libro che racconta la sua storia: "Un regalo che conserveremo con grande affetto – proseguono –. Come Lapam Confartigianato non possiamo che unirci al dolore di amici, familiari e di tutta una comunità per questa grave perdita".

Anche FORMart di Reggio Emilia, nella persona di Romina Battistelli, lo ricorda con molta stima come docente e guida di grande valore e competenza, nei corsi realizzati insieme e rivolti ai professionisti del settore, unendosi al dolore dei familiari.

