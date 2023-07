L’addio al 52enne Mazzieri

Amici e conoscenti hanno dato l’addio, ieri mattina, a Davide Mazzieri (foto), stroncato da un malore improvviso a soli 52 anni di età. I funerali si sono svolti in forma civile, partendo dalla camera mortuaria dell’ospedale San Sebastiano di Correggio per raggiungere l’abitazione di via Balduina a Rio Saliceto, dove si è svolto un momento di commiato. Poi il feretro è stato trasferito al centro di cremazione. Le ceneri saranno infine deposte nel locale cimitero, a Rio Saliceto.

Il malore aveva colpito Davide nella prima serata di mercoledì, mentre si trovava nella sua abitazione. Inutili i soccorsi sanitari, subito mobilitati dai familiari e intervenuti sul posto. Mazzieri lavorava nel settore agricolo insieme ai familiari. Lascia i fratelli Rosanna, Gian Carlo, Maurizio, Angela, Roberta e altri parenti.