L’addio al Cristallo "Triste che i ragazzi scelgano il telefono al grande schermo"

di Stella Bonfrisco

"Mi dispiace molto che il cinema Cristallo abbia chiuso, perché è un presidio culturale che viene a mancare, un’opportunità che si perde per l’intera città e per il centro storico".

Alessandro Scillitani - regista, direttore artistico di Reggio Film Festival e musicista – ha così accolto la notizia della chiusura del cinema dei Cappuccini.

"Il Cristallo si è sempre dimostrato un cinema capace di fare proposte coraggiose, ospitando iniziative e proiezioni legate al nostro territorio, valorizzando la creatività dei nostri cineasti. La sua chiusura è una grande perdita per la comunità reggiana".

Alessandro, perché il cinema – anche rispetto al teatro – sta così faticando a riprendersi dopo la battuta d’arresto imposta dalla pandemia?

"In realtà il fenomeno è iniziato ben prima del Covid. La pandemia ha fatto solo da acceleratore. La rivoluzione del ‘cinema comodo’ sulla poltrona di casa proposto dalle piattaforme era già iniziata. Certo è triste vedere le nuove generazioni guardare i film sullo schermo degli smartphone piuttosto che sul grande schermo. Una modalità che sicuramente non rende giustizia al lavoro di chi ha realizzato quel film, che non ne permette una visione piena. E al di là di questo aspetto tecnico, viene sicuramente a mancare la condivisione di uno spazio in cui emozionarsi insieme".

Come si possono rendere più attrattive le sale cinematografiche?

"Intanto va detto che il cinema dalla sua nascita ha attraversato, come è normale che sia, diverse crisi. E ogni volta si è ripreso da ciò che sembrava una morte certa. Tutte le rivoluzioni sono state salutate come sconvolgenti. Un esempio: quando si è passati dal muto al parlato si pensava che la voce avrebbe ‘tolto’ un elemento immaginifico all’opera. Ma non è stato così, ha aggiunto altri linguaggi. Lo stesso è accaduto con il passaggio dal bianco e nero al colore, con l’avvento del digitale. Per questo io credo che ora il cinema debba caratterizzarsi in altro modo dalle piattaforme, con proposte diverse".

Cioè, in quale modo?

"Non focalizzandosi esclusivamente sulla proposta di prime visioni e rassegne (che sono ugualmente prime visioni), ma offrendo al pubblico anche dei percorsi articolati. Capaci di creare ‘un’educazione cinematografica’ ai più giovani e a chi ama la settima arte. Una sala, allo stesso modo di un teatro, potrebbe dotarsi di un direttore artistico. In questo modo ogni cinema potrebbe anche rendersi più attrattivo per la propria cifra. Ecco: io credo che in un certo senso il cinema Cristallo già facesse questo lavoro, perché il pubblico e i cineasti lo percepivano come un luogo impegnato a sostenere la nostra identità. Sempre disponibile a sostenere le iniziative locali. Davvero un’enorme perdita per tutti noi".