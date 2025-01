L’addio al ginecologo Nucera. Una malattia l’ha ucciso a 51 anni ’Ho cercato di essere un buon medico’

Lutto nella sanità reggiana. Si è spento all’età di 51 anni all’ospedale di Busto Arsizio, in provincia di Varese, dopo una breve malattia, il primario di ostetricia e ginecologia Giuseppe Saverio Nucera. Un dottore molto noto e stimato a Reggio Emilia, dove continuava a vivere con la famiglia dopo aver prestato servizio all’Arcispedale Santa Maria Nuova fino al 2016.

Aveva ricoperto il ruolo di dirigente medico di I livello, e dal 2011 era stato responsabile del Centro Endometriosi, poi aveva continuato ad esercitare la libera professione in varie strutture. Un professionista con le stigmate dei medici "di una volta".

Notevole il cordoglio in terra reggiana, con molti messaggi affidati ai social dove si percepisce quanto questo professionista abbia donato non solo in termini prettamente medici ma anche e soprattutto umani. L’Asst Valle Olona, per cui ultimamente lavorava, ha ricordato il professionista con le parole che lui stesso diceva alle sue pazienti: "Sono una persona schiva, ma vi dico: non dovete mai avere paura e non sottovalutate mai i vostri sintomi: chiamate il nostro reparto, noi siamo sempre a disposizione anche telefonicamente...nella mia vita ho sempre cercato di essere un buon chirurgo".

Il dottor Nucera lascia la moglie e la figlia ma anche tanti amici, colleghi e pazienti che ne conserveranno un ottimo ricordo; i funerali si svolgeranno oggi alle 16, partendo dalla camera ardente del Santa Maria Nuova per la chiesa parrocchiale di Canali, dove sarà celebrata la Santa Messa.

