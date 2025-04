L’addio al Maestro. Se ne va Marcello Mazzoni. Grande pianista reggiano

L’amore per la sua città e per il suo strumento l’aveva dimostrato con il "Festival dei Pianisti Italiani", che dal 2013 ogni estate si teneva ai Chiostri di San Pietro. Ieri, per un malore improvviso di cui ancora non si conosce l’esatta causa, è mancato all’affetto della sua famiglia e dei suoi amici, a 53 anni, il pianista Marcello Mazzoni. Attualmente era insegnante di pianoforte ai Conservatori "Peri-Merulo" di Reggio Emilia- Castelnovo Monti e Boito di Parma. Era inoltre concertista solista, esibendosi anche con orchestre e in duo con la sua compagna, la violinista Silvia Mazzon.

"Non posso smettere di piangere – ha confidato Marco Toschi, accordatore molto conosciuto e apprezzato dai musicisti del nostro territorio. – Per me Marcello era un figlio. Eravamo molto legati e tra noi c’era una confidenza enorme. Non riesco proprio a rendermi conto di quanto è successo". L’intero Conservatorio reggiano è sotto choc. Marcello Mazzoni era nato a Reggio Emilia e aveva iniziato gli studi musicali all’Istituto Peri, ottenendo il diploma in pianoforte al Conservatorio Monteverdi di Bolzano. Ha proseguito poi la sua formazione perfezionandosi all’Accademia di Imola. Mazzoni aveva inoltre cominciato gli studi di Composizione con il maestro Armando Gentilucci, diplomandosi successivamente. Durante la sua carriera ha collaborato con importanti musicisti, tra cui Uto Ughi, Andrea Griminelli, Sonia Ganassi, Marina Belli.

Inoltre è stato il fondatore dell’Accademia di perfezionamento a Reggio Emilia, al Mauriziano, collegata alla Schola Cantorun di Parigi e al Windsor College di Londra. Dal 2013 faceva parte dell’esclusiva famiglia degli artisti Steinway, a fianco di stelle come Vladimir Horowitz, Martha Argerich e Maurizio Pollini. Nel corso della giornata si conoscerà data e luogo delle esequie.

Stella Bonfrisco