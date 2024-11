L’addio alla pasticcera. Ruggera Lini, 73 anni: "Impeccabile e gentile"

Si sono svolti ieri pomeriggio i funerali di Ruggera Lini, 73 anni, vinta da una malattia contro cui aveva combattuto negli ultimi mesi. Ruggera, originaria della Bassa Cremonese, è deceduta all’ospedale civile di Guastalla, dove era ricoverata. Molti i messaggi di cordoglio giunti ai familiari in questi giorni. Ruggera, infatti, era molto conosciuta per l’attività di pasticcera che aveva svolto dagli anni Novanta, con la gestione del bar caffè L’Angolo, in piazza Battisti, in centro a Novellara. Molti amici e conoscenti hanno partecipato al funerale, affidato all’agenzia Bonini, che si è svolto nella chiesa Collegiata di Santo Stefano, in centro a Novellara.

La salma è stata poi trasferita per la cremazione, con le ceneri tumulate al cimitero locale. Lascia nel lutto i figli Raffaele e Rossella, la nipote Mia, le sorelle Annita e Ulderica, cugine e altri parenti. "Siamo sicuri che tra le stelle più belle ci sei anche tu", il messaggio che gli è stato dedicato dai familiari. In molti la ricordano come persona "impeccabile e gentile", "un bel capitolo della storia novellarese", "una donna sorridente e cordiale".