L’addio all’ex assessore Bartoli

Le solenni note dell’antico organo Serassi, nel duomo di Guastalla, ieri pomeriggio hanno accompagnato l’addio a Eugenio Bartoli, uomo di cultura, docente universitario, ex assessore comunale proprio alla cultura, vinto da lunga malattia a soli 63 anni di età. Il parroco, don Nildo Rossi, ha ricordato le doti di Bartoli, ringraziando il Signore per quanto ha lasciato con il suo lavoro, con la sua attività. Era stato un valente ricercatore storico, dedicandosi in particolare al passato del territorio locale. Aveva ricoperto il ruolo di amministratore pubblico tra il 2009 e il 2014, nella giunta dell’ex sindaco Giorgio Benaglia.

In molti si sono stretti ai famigliari in lutto: la moglie Claudia Ghidorzi, i figli, un fratello, una sorella, altri parenti. I funerali, affidati all’agenzia Città di Guastalla, si sono conclusi con il trasferimento del feretro per la cremazione.