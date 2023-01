L’addio all’ex presidente del gruppo Supergres "Amava Casalgrande"

Sono stati celebrati ieri mattina i funerali (foto) dell’87enne Erio Cocconcelli deceduto venerdì. Cocconcelli durante la funzione religiosa è stato ricordato, nella chiesa Madonna del Lavoro di Casalgrande, da Angela (amica di famiglia) che pubblicamente ha esternato la gratitudine che Casalgrande deve riconoscere per quanto Erio ha fatto per il paese.

La figlia Lorena ha sottolineato quanto il padre fosse riconoscente al paese: "Casalgrande è il paese più bello del mondo e gli devo la mia fortuna" ripeteva abitualmente. L’87enne affermava sempre con commozione quanto fosse grato ai casalgrandesi che l’hanno accolto in giovane età favorendo la sua integrazione a livello di amicizie e permettendo il suo progresso professionale.

Ed è proprio a Casalgrande che rimarranno le sue ceneri vicino alla moglie Maria Cleonice scomparsa nel 2017. Erio Cocconcelli dalla metà degli anni ’70 aveva condotto per un ventennio come presidente il gruppo ceramico Supergres. In seguito è stato socio fondatore della Progetto Baucer.