L’addio commosso alla barista Carla Zanni

"Lasci una comunità che in te ha trovato un pilastro, un tesoro inestimabile, una persona instancabile e vulcanica, capace di spendersi con enorme impegno e dedizione". Con queste parole ieri pomeriggio è stata ricordata Carla Zanni (foto), la storica barista di 61 anni deceduta improvvisamente a causa di un malore nella sua abitazione. Una folla commossa ha partecipato a Scandiano ai funerali della titolare del bar-ristorante il Piccolo Specialty in piazza della Libertà. L’attività era stata chiusa solamente due giorni prima della sua morte. Carla era molto attiva per la Proloco e il Palio dell’Angelica.

La chiesa parrocchiale del centro di Scandiano era affollata di persone. Tantissime non sono riuscite a trovare posto all’interno e hanno gremito il sagrato dell’edificio. Erano presenti il sindaco Matteo Nasciuti e l’assessore al commercio Silvia Venturi: entrambi sono intervenuti per ricordare la 61enne. "Con il tuo instancabile impegno, la tua generosità, il tuo entusiasmo e passione, hai contribuito a dare vita e colore a Scandiano e di questo ti saremo per sempre grati – ha sottolineato l’assessore Venturi –. Eri e sarai un esempio e il tuo sorriso e la tua voglia di fare saranno la tua grande eredità. Cercheremo di portare avanti il tuo impegno e onorare il tuo ricordo continuando a lavorare per il bene della nostra comunità proprio come hai fatto tu".

Martina Cocchi ha letto anche un toccante messaggio dei figli Alessandro ed Eleonora: "Sei stata per noi una madre, amica, confidente, un punto di riferimento ineguagliabile, colonna portante e collante della nostra famiglia". L’associazione commercianti, il Palio dell’Angelica e Proloco hanno evidenziato che Carla era "una donna dal cuore immenso". "Aiutavi tutti senza pretendere mai nulla in cambio – hanno detto –. Eri la paladina degli indifesi e dei più poveri". Al termine sono stati lanciati in cielo, tra gli applausi e le lacrime, dei palloncini. La salma è stata poi accompagnata nel cimitero di Chiozza.

Matteo Barca