L’addio di Cavallaro a Pasqualino Caffagni:: "La bontà fatta persona"

Addio a Pasqualino ‘Pasquale’ Caffagni (foto), ex gestore del bar Cristallo. Aveva 90 anni. I funerali sono stati celebrati ieri pomeriggio nella pieve di San Faustino. Caffagni, noto come ‘Pasquale’, era molto conosciuto a Rubiera e a San Faustino. Nel passato aveva anche gestito a Rubiera il bar Cristallo. Attivo in parrocchia, era stato un attore teatrale della compagnia dialettale di San Faustino.

Il sindaco Emanuele Cavallaro ha espresso il proprio cordoglio con un ricordo dell’ex barista sulla sua pagina Facebook: "Ciao Pasquale – scrive il primo cittadino –. Quando entravi tu, nella stanza, arrivava il sole. Un galantuomo d’altri tempi, generoso e cordiale. La bontà fatta persona. Con questa incredibile e spontanea dote attoriale, che esercitavi anche giù dal palco, accompagnando il ragionamento con pause e gesti calibrati: era un piacere ascoltarti quando venivi a trovarmi. Mi parlavi dei problemi del paese: mai dei tuoi. Galantuomo anche per questo".

"Ci hai tenuto ad esibirmi, a pranzo e a cena, la tua ricchezza: una sterminata famiglia che ti voleva un gran bene – continua il primo cittadino –. Non c’è un rubierese che non ricordi un tuo saluto o un tuo gesto gentile. Dai uno sguardo a Rubiera da lassù: sarà un nuovo raggio di sole".

Caffagni lascia la moglie Giuliana, i figli Fulvio, Andrea, Monia, Magda, Federica e Antonio, le nuore, i generi, i nipoti, le sorelle Adriana e Mirella, i cognati e gli altri parenti.

m. b.