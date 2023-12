L'addio di Gualtieri a Marcello Balasini, "uomo buono"

Gualtieri (Reggio Emilia), 11 dicembre 2023 - Una giornata triste per Gualtieri, con una comunità in lutto per la scomparsa di Marcello Balasini, vinto a 70 anni da un malore improvviso. Storico volontario, era anche consigliere comunale di maggioranza in carica. L’arrivo del feretro a Gualtieri è stato anticipato già al mattino, con la camera ardente allestita nella sala del Falegnami, a palazzo Bentivoglio, dove in centinaia hanno voluto rendere omaggio a un uomo buono, generoso, capace di mettersi sempre a disposizione degli altri. Con dolcezza e con la voce rotta dall’emozione, anche il sindaco Renzo Bergamini ha voluto ricordare l’amico scomparso, intervenendo al termine della messa, con accanto Sara, una delle figlie di Balasini. “Marcello era una persona rara di questi tempi, senza pregiudizi. Lui ci ha dato tanto – ha detto il sindaco – ed è rimasto generoso anche dopo la morte, con la donazione degli organi. Marcello ha aiutato tanto noi. E ora invito tutti voi, cominciando da me stesso, ad aiutare la famiglia di Marcello a superare questo momento difficile”. Accanto alla bara il gonfalone del Comune listato a lutto, così come le bandiere italiana ed europea alla camera ardente. La messa officiata da don Paolo Cattari ha dato l’addio a un uomo da sempre impegnato nel volontariato, in gesti a favore degli altri, attraverso la militanza in associazioni come Protezione civile, Auser, Amici del Bar Parigi, Pro loco… Sopra la bara la sciarpa granata della Reggiana calcio, di cui Marcello era molto tifoso. Marcello Balasini lascia la moglie, due figlie, le sorelle, nipoti e altri parenti. Dopo la messa il feretro è stato trasferito al vicino cimitero per la tumulazione.