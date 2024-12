Ladra inseguita dalla vittima

Non si fermano i furti con destrezza ai danni di clienti di centri commerciali e supermercati, con i ladri che puntano alle borsette altrui approfittando di attimi di disattenzione delle vittime. L’altro pomeriggio nel parcheggio del Conad, a Poviglio, non è sfuggito ai passanti l’inseguimento di una donna che aveva appena rubato un portafoglio. La vittima l’ha scoperta e ha iniziato a inseguirla, fino a costringerla a gettare via il maltolto, all’altezza della colonnina per la ricarica elettrica delle auto. La ladra – descritta come di pelle chiara con giubbino argento – è stata vista fuggire con un uomo, probabilmente suo complice. Intanto, nei parcheggi dei supermercati è stata intensificata la sorveglianza di carabinieri e polizia locale, per cercare di contrastare questi episodi, sempre più frequenti nella Bassa.